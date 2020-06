Kelmid üritasid töötukassalt nahaalselt 100 000 eurot välja petta

Töötukassa palgahüvitis on üks olulisemaid ja kiiremini käivitunud kriisiabi programme, mis tagab raskel ajal töötajale sissetuleku ning annab tööandjale lisahapnikku, et ta kohemaid koondama või tegevust lõpetama ei hakkaks. Sisuliselt on tegemist rahaga, mis on suunatud abivajajatele.

Mõni kuu hiljem selgub, et hüvitise ümber tiirlevad nahaalsed petuskeemid. Näiteks on tööle vormistatud inimesi, kelle andmed on kahtlustuse kohaselt mõnel juhul inimeste käest ostetud. Tulnud on ka vihjeid, kus kirjeldatakse raha lubamist selle eest, et võimaldatakse kasutada oma isikuandmeid töötasu hüvitise taotlemiseks läbi ettevõtte, kus tegelikult konkreetsed inimesed pole töötanud.