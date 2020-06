Pika ajalooga Rapla kiletootja vandus raskustele alla

Kõik kaksteist töötajat koondatakse tänavu augustis ja septembris.

Rapla Plast AS-i juhataja Erlend Tammenurm selgitas, et põhjused seisnevad koroonakriisi mõjudes. Ettevõte on kahe Rootsi ettevõtte tütarfirma. «Koroonakriis on mõjutanud meie emafirmade toodete tellimusi märgatavalt, tellimused on kardinaalselt kukkunud,» rääkis Erlend Tammenurm. «See on sundinud Rootsi emafirmasid asuma ümberstruktureerima oma tootmisprotsesse ja kahjuks ei leidu seal kohta enam meie käsitöömahukale väikeseeria tootmisele.»

Selle tulemusena otsustasid enamusaktsionärid lõpetada tootmistegevuse Rapla Plast AS-is alates käesoleva aasta augustist. «Tootmistegevuse lõppemine tähendab praktiliselt ka ettevõtte tegevuse lõppu,» sõnas Tammenurm.

Teadaolevalt on Rapla Plast AS esimene ja seni ainus Raplamaa firma, kes on koroonakriisist tulenevalt oma tegevuse lõpetanud. Kevadel pani uksed kinni Kohilas tegutsenud Bong Eesti OÜ, kuid see toimus enne eriolukorra kehtima hakkamist.