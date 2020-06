Mars kaalub kaubamärgi Uncle Ben's muutmist

«Ülemaailmse kaubamärgina teame, et meil lasub vastutus võtta seisukoht rassistliku kallutatuse ja ebaõigluse lõpetamiseks,» teatas ettevõtte esindaja e-kirjas Reutersile. «Me saame aru, et üks viis, kuidas seda teha võime, on meie kaubamärgi Uncle Ben’s, sealhulgas selle visuaalse brändiidentiteedi arendamine. Me ei tea veel, millised saavad olema täpsed muutused või täpne ajastus, kuid me kaalume kõiki võimalusi.»