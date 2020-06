Eesti eralennufirma läheb Rootsi siseliine lendama

NyxAir hakkab liine teenindama kolme 50-kohalise Saab 2000-ga. Lennukid on renditud Jetstream Aviation Capitalilt, mis on maailma suurim piirkondlikeks kommertslendudeks mõeldud turbopropellerlennukite rendileandja, teatas NyxAir.

«Teeb rõõmu, et aitame kaasa piirkonna lennutegevuse taaskäivitamisele ning teeme koostööd ambitsioonika lennufirmaga Air Leap,» ütles NyxAiri juht Jaanus Ojamets, lisades, et nad on koos Rootsi partneritega käivitamas erinevate rahvusvaheliste piletimüügisüsteemidega ühendatud piletimüügiplatvormi, et leida võimalusi tegevuse laiendamiseks nii välismaal kui ka Eestis.