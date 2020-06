Hiiumaa jahtklubi Dago sai 8 uut purjekat ja kaatri

Ligi 40 tuhande eurone investeering sai teoks jahtklubi liikmete ja toetajate ühise panusena. «Selline investeering purjespordikooli on suur mitte ainult Hiiumaa, vaid kogu Eesti mõistes. See poleks teoks saanud inimesteta, kes südamest usuvad, et Hiiumaa laste- ja noortepurjetamisse tuleb panustada,» ütles jahtklubi kommodoor Meren Tamm.