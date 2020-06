Üllatus: Rail Baltic on Euroopa megaprojektidest üks edukamaid

Tavalisel lugejal võib jääda Rail Balticust veidi kummaline mulje. Kolme Balti riiki ühendav raudteeprojekt kubiseb konfliktidest ja saab pidevalt hävitavat kriitikat. Küll heidetakse ette, et trass pole tasuv, küll on raudteed arendavad riigid omavahel tülli pööranud, küll on oht jääda Euroopa Liidu rahastusest ilma. Kuna kriitika on tihtipeale ka õigustatud, võib tekkida paljudel küsimus, et miks hiigelprojekti siiski nui neljaks läbi pressitakse.

On tõsi, et Euroopa Kontrollikoja audit tuvastas Rail Balticu projektis ridamisi puudusi. Samas tunduvalt silmatorkavam järeldus oli see, et mitte ükski suur ja paljusid riigipiire ületav megaprojekt ei kulge libedalt. Vastupidi. Olgu tegemist maantee, raudtee, silla, tunneli või millegi muuga. Kontrollikoda võttis paljuräägitud auditis uurida kaheksat Euroopa taristuprojekti, mida nad nimetavad oma ulatuse ja maksumuse tõttu megaprojektidest. Lisaks Rail Balticule on luubi all näiteks Lyon-Torino raudteeühendus, Brenneri tunnel Austria ja Itaalia vahel, aga ka kiirtee Rumeenias. Mitmed neist on kallimad kui Rail Balticu eeldatav hind (7 miljardit eurot).