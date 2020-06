Liviko käive kasvas kümnendiku, kasum ligi kahe kolmandiku võrra

Möödunud aastal tasus AS Liviko koos tütarettevõtetega Eesti, Läti ja Leedu riigile kokku 64 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, mis on 14 protsenti enam kui eelneval aastal. Kokku tasus AS Liviko 2019. aastal Eesti riigile 42,4 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, SIA Liviko Läti riigile 16,5 miljonit eurot ja UAB Liviko Leedu riigile 5,1 miljonit eurot alkoholiaktsiisi.

AS Liviko on 1898. aastal asutatud alkoholi ja mittealkohoolsete jookide tootja, eksportija ja maaletooja. AS Liviko tootmine ja peakontor asuvad Tallinnas, harukontorid Riias ja Vilniuses. AS Liviko tegeleb lisaks tootmisele ka alkohoolsete jookide ekspordi ja impordiga. AS Liviko kontsern annab tööd 270 inimesele.