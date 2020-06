Uuring seadis ritta Eesti inimeste lemmiktoidubrändid

Kõigi brändide seas napilt teiseks jäänud Kalevi selja taga on toiduainekaubamärkide arvestuses rebimine väga tihe. Erinevused esikümnesse jõudnud brändide meeldivuses on üsna väikesed, mis viitab Eesti tarbijate mitmekesisele toidubrändide eelistusele. Esikümnesse mahuvad lisaks Kalevile veel Maks & Moorits, Merevaik, Rakvere, Gustav, Alma, Põltsamaa, Värska Originaal, Farmi ja Salvest.

«Kuigi Kalevi kõrval on teisigi brände, mis on püsinud esikümnes mitu aastat järjest, saab ka sel aastal täheldada mõningaid liikumisi,» märkis uuringujuht Katrin Männaste. «Teist positsiooni jagama on tõusnud mullune viies, juustubränd Merevaik, ning aasta eest esikümnest välja jäänud lihatoodete bränd Maks&Moorits. Viimane on napilt seljatanud ka läbi uuringuperioodi kõrget kohta hoidva konkurentbrändi Rakvere.»

Aasta eest meeldivaimate toidubrändide hulka tõusnud kondiitritoodete bränd Gustav on oma positsiooni veelgi parandanud. Esikümnes hoiavad kohta ka kaks armastatud piimatoodete kaubamärki Alma ja Tere, läinudaastasest veidi tagasihoidlikuma meeldivusega püsib kümne meeldivama brändi seas Värska Originaal.

Sel aastal kasvas mitmesuguseid konservtoite pakkuvate Põltsamaa ja Salvesti eelistus. «Kindlasti on siin oma osa ka eriolukorral, mille algusperioodil just need brändid seoses hetkelise ostupaanikaga üsna jõuliselt pildile tõusid,» kommenteeris Katrin Männaste.

Meeldivaimate toidubrändide esikümme näitab, et toidubrändide puhul hindavad Eesti tarbijad kohalikke, ennast tõestanud tegijaid. Vanuse lõikes brändieelistus küll erineb. Kui noorimas tarbijasegmendis ehk 15–24-aastaste hulgas on edetabeli tipus rohkesti maiustuste, näkside ja jookide brände, siis keskealised ning vanemad tarbijad väärtustavad Kalevi kõrval valdavalt toidu põhikategooriate ehk liha-, piima- ja teraviljatoodete brände. Ka Põltsamaa ja Salvest võlgnevad oma menu just keskealistele ja vanematele tarbijatele.