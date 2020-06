14 miljonit eurot enammakstud tulumaksu ootab endiselt deklaratsioone

Kokku on tuludeklaratsioon esitamata veel 93 300 inimesel. Neist ligi 5300 tuleb MTA hinnangul tulumaksu juurde tasuda kokku 1,2 miljonit eurot.

«Saadame personaalsed teavitused neile, kellel on deklaratsioon veel esitamata, kuid paljudel juhtudel on isikute kontaktandmed kas vanad või puudulikud ja seega ei pruugi meeldetuletus kõigini kohale jõuda,» ütles MTA füüsilise isiku tulude ja maksustamise teenuse juht Grete Urbel.

«Eriti on raskusi vanemaealiste inimesteni jõudmisega, näiteks on meie hinnangul ligi 6000 üle 64-aastasel isikul õigus tulumaksutagastusele, kuid nad ei ole veel tuludeklaratsiooni esitanud. Seetõttu palume kõigil vaadata üle veebikeskkonnas e-MTA esitatud kontaktandmed ning vajadusel neid uuendada,» lisas ta.

Praeguseks on esitatud ligi 736 000 deklaratsiooni, millest 97 protsenti esitati elektrooniliselt. Enammakstud tulumaksu on tagastatud 185 miljonit eurot ning juurdemaksmisele kuulub 52,5 miljonit eurot. Tagastamisele kuuluvast tulumaksust on annetusteks suunatud 135 000 eurot.