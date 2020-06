Kas Euroopa Warren Buffett tuleb Itaaliast?

«Tema vanaisa võiks minu käest mõnikord vabandust paluda, et ta rikkus mu poja nooruse,» ütles Elkanni isa, kirjanik ja ajakirjanik Alain Elkann ajakirjale Fortune. «Selles mõttes, et kui oled noor, peaks elu olema helgem ja lõbusam ning sa peaksid kandma väiksemat vastutuskoormat. Üks asi on, kui sa noorena midagi nullist lood, aga teine see, kui saad päranduseks midagi, mis on väga raskes seisus,» lisas ta.

Tuumakas väljakutse

John Philip Jacob Elkann (perekonnas kutsutakse teda Jakiks) sündis New Yorgis ning kasvas diplomaatide lapsena üles Londonis, Rio de Janeiros ja Pariisis. Ta räägib inglise, portugali ja prantsuse keelt, lisaks veidi ka vene keelt. Suvevaheajad veetis ta Itaalias vanavanemate juures. Ka kõrghariduse omandas ta Itaalias, Torino polütehnikumis inseneriteadust õppides. Ühtlasi tähendas see ka tihedamaid kohtumisi vanaisa Gianniga, kellega nad pidasid pikki vestlusi ärist. Elkanni sõnul hakkas tänu neile vestlustele pikkamööda kujunema arusaam perefirma tulevikust.

Kui Elkann oli 21-aastane, suri äkitselt temast 14 aastat vanem nõbu Giovanni Alberto Agnelli, kellest oleks pidanud saama järgmine perekonnapea. Vahetult enne Giovanni surma kutsus Gianni Elkanni lõunale.

«Arvan, et sina oled parim, kes võiks meie perekonda Fiati nõukogus esindada,» ütles Gianni Agnelli tütrepojale.

2009. aastast on Exor maksnud Angellidele dividende kokku üle 400 miljoni euro ja aktsia on kerkinud pea kümme korda.

Pärast Gianni Agnelli surma 2003. aasta jaanuaris ning tema venna Umberto lahkumist 16 kuud hiljem jäigi Elkann ainsaks kandidaadiks perepea kohale. Küsimusele, kas perekond ka mures oli, vastas üks liige Lupo Rattazzi: «Ilmselt küll. Ta sai pärandiks Fiati, mis oli praktiliselt pankrotis. Ees seisis absoluutselt jalustrabav katsumus.»

Exori käive ja kasum FOTO: Alari Paluots

Elkann võttis väljakutse vastu ning suutis nii Fiatile kui ka perekonna valdusfirmale edu tuua. Üheks põhjuseks oli ilmselt Marcionni valimine Fiati tegevjuhiks, kes ei päästnud pankrotist mitte üksnes Fiati, vaid hiljem, pärast finantskriisi, ka valitsusele kuulunud Chrysleri aktsiad ning sai 2014. aastal täieliku kontrolli Chrysleri üle.

Exor loodi perekond Agnelli valdusfirmaks 2009. aastal. Alates sellest ajast on ettevõtte maksnud perekonnale dividende kokku üle 400 miljoni euro ja aktsia hind on kerkinud peaaegu kümme korda. Helded dividendid on aidanud Elkannil hoida perekonnasisest konsensust, ehkki rahulolematuid leidub ka suguvõsa sees.

Perekond Agnellile kuulub 53 protsenti Exori aktsiatest, mitmeprotsendilised osalused on kahel investeerimisfondil ning üle 35 protsendi aktsiatest on vabalt kaubeldavad.

Exori ja Berkshire’i võrdlemise juured pärinevad ilmselt Elkanni harjumusest kirjutada Warren Buffetti kombel aktsionäridele pikki põhjalikke kirju, milles on tihti ka investeerimislegendi tsiteeritud. Mõlemal neil on pikk investeerimishorisont. Erinevus on aga Elkanni märkimisväärselt suurem valmisolek müüa.