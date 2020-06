Maailma kõige väärtuslikum firma Apple sattus kahe uurimise alla

Üks põhineb Spotify ja e-lugeritootja Kobo süüdistusel, et firma on oma AppStore'ile ebaõiglase konkurentsieelise andnud. Süüdistajad kaebasid, et Apple võtab iga AppStore’i kaudu tulnud tellimuse eest esimesel aastal 30 ja edaspidi 15 protsenti vahendustasu, soodustades samal ajal omaenda muusika- ja raamatuteenuseid. AppStore’i teenustasud toovad Financial Timesi hinnangul sisse üle miljardi dollari kuus.