Lennundussektori raskused takistavad naftaturgu taastumast

IEA tõstis hiljutises kuuraportis naftaturu väljavaadet, kuna aina enam riike on koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukordadest välja tulemas. Koroonapiirangud lükkasid maailmamajanduse aga suurimasse kriisi alates suurest depressioonist.

Uue prognoosi järgi on tänavune naftanõudlus 91,7 miljonit barrelit päevas ehk 8,1 miljoni barreli võrra vähem kui läinud aastal. Mais prognoositi nõudluse langemist 8,6 miljoni ja aprillis 9,3 miljoni barreli võrra päevas. IEA märkis, et tarbimine on alates koroonapiirangute tipphetkest aprillis tõusul olnud.