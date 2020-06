Kino Eha lammutatakse: Hampton by Hiltoni hotell sai ehitusloa, kuid töö algus lükkub edasi

Tallinna linnaplaneerimise amet andis möödunud reedel ehitusloa aadressile Tartu maantee 49 kunagise kino Eha ja praeguse kaubanduskeskuse asemele Hampton by Hiltoni hotelli ehitamiseks.

Põhiosas viie ja osaliselt kuue korrusega ning 185 numbritoaga hotell ehitatakse arhitekt Tõnis Tarbe projekti alusel Tartu maantee ja Jakobsoni tänava nurgale, praeguse amortiseerunud keskuse asemele, kus tegutsevad kauplus, apteek ja alkoholipood, teatas Hampton by Hilton.

«Märtsis alanud ja kogu maailma tabanud koroonakriis on paraku puudutanud ka meid. Oleme seetõttu korrigeerinud oma esialgset plaani, mille alusel oleks sel suvel pidanud algama praeguse keskuse lammutamine ja uue hotelli ehitustööd,» ütles kinnistu omaniku ja arendaja GVP Invest Estonia esindaja Sigitas Daugnoras pressiteates ja lisas, et kõik otsused on edasi lükatud vähemalt selle aasta oktoobrini.