Tubakavedelike aktsiisi peatamise seadusemuudatus läbis esimese lugemise

Seadusemuudatuse eesmärk on ohjata piirikaubandust ja salaturgu - muudatuste jõustumine on kavandatud käesoleva aasta 1. detsembriks.

«E-sigareti vedelike aktsiisi kogumise peatamine annab kaupmeestele võimaluse vähendada toodete hinda ning vähendada seeläbi piirikaubandust ja salaturgu. Arengud salaturul on eriti murettekitavad, sest tihti on nii ostjateks kui ka müüjateks alaealised, kes ei tohiks neid tooteid kätte saada. Lisaks ei saa kindel olla salaturul müüdavate e-vedelike päritolus ja kas need tegelikult üldse sobivad e-sigaretis kasutamiseks,» ütles riigikogu suitsuvaba Eesti toetusrühma esimees Tarmo Kruusimäe.

Alates 2018. aastast on Eestis kehtinud tubakavedeliku aktsiis 0,2 eurot ühe milliliitri kohta. Lätis on kehtestatud tubakavedelikule aktsiisimäär, mis 0,01 eurot milliliitri kohta ning sellele lisandub 0,005 eurot iga milligrammi nikotiini kohta. 10-milliliitrisele e-sigareti vedelikule, milles on 1 milligramm nikotiini milliliitri kohta, kehtib Eestis aktsiis 2 eurot ja Lätis 0,15 eurot.

Kruusimäe lisas, et kuna aktsiisilangetus on kavandatud kaheks aastaks, tuleb riigikogul otsida ka pikaajalisi lahendusi. «Me ei taha kahe aasta pärast jõuda tagasi olukorda, kus lokkab salaturg ja piirikaubandus. Pikema lahendusena on arutelu all olnud e-sigareti vedeliku aktsiisimäära vähendamine ja ainult nikotiiniga e-vedelike maksustamine. Kuna eelnõu menetlemine jätkub sügisel, siis on vahepeal võimalik teha täiendavaid analüüse pikaajalise lahenduse leidmiseks,» ütles ta.