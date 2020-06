Reisitõrkekindlustust hakati pakkuma ka Eestis reisides

Reisitõrkekindlustus on abiks nii pakettreiside, ööbimise kui ka transpordikulude katmisel, kui ootamatul põhjusel ei saa reisile minna või see tuleb planeeritust varem lõpetada.

Ergo kindlustusdirektori Andres Konsapi sõnul on koroonaviiruse pandeemia kõige enam mõjutanud just turismisektorit ning on mõistetav, kui inimesed ei soovi sel suvel oma puhkusereisi kodumaalt väljaspool veeta. «Pikk nädalavahetus Eesti spaas võib keskmise suurusega perele maksma minna pea sama palju kui nädalane reis Egiptusesse. Välisreisi puhul saab kulud reisikindlustuse abil tagasi, kui tekib ootamatu olukord, mis ei lase reisile minna või reisi jätkata. Kuid Eesti-siseselt polnud sel puhul tihti lootust oma kulusid tagasi saada,» ütles ta.