Ergo asub pakkuma reisikindlustust Eesti-sisestele reisidele

Ergo reisitõrkekindlustus, mille kaitse laieneb nüüdsest ka Eestile, on abiks nii pakettreiside, ööbimise, aga ka transpordikulude katmisel, kui ootamatul põhjusel ei saa reisile minna või see tuleb planeeritust varasemalt lõpetada.

Ergo kindlustusdirektori Andres Konsapi sõnul on koroonaviiruse pandeemia kõige enam mõjutanud just turismisektorit ning on igati mõistatav, kui inimesed ei soovi sel suvel oma puhkusereisi kodumaalt väljaspool veeta. «Näeme, et kuigi välisreiside toimumine vaikselt taastub, planeeritakse suviseid pere- ja puhkusereise just Eestisse. Paraku puudus tänaseni võimalus end kodumaise reisi ärajäämise vastu kindlustada, mis on välisreisi puhul saanud sedavõrd elementaarseks,» rääkis Konsap.