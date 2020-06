Suure maasikakasvatusfirma Aran PM OÜ omanik Paavo Otsus on kindel: marjakasvatajate mured lahendab vaid piiride avamine välistööjõule. Kodumaised pikaaegsed töötud siin ei aita.

Paljud pikaajalised töötud ei tahagi tööle minna, kuna on kõrvuni võlgades ja kohtutäiturid haukavad palgast suure tüki. See on ka üks kaalukas põhjus, miks maasikakasvatajad riigi palgatoetusse sugugi ei usu.