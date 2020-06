Briti peaminister loodab Brexiti kaubanduslepet juba juulis

Pooled kutsusid hiljem üles andma uut hoogu kõnelustele, mis on takerdunud võtmeteemadele nagu kalastusõigused ja õiglase konkurentsi reeglid.

Ettevõtted ootavad jaanuaris ühendusest lahkunud Ühendkuningriigilt rohkem selgust kaubandusküsimustes pärast 31. detsembrit, kui see lõpetab EL-i reeglite järgimise.

Optimistlik Johnson märkis, et asjaosalised leppisid kokku läbirääkimiste kiirendamises, ning ärgitas oma Brüsseli kolleege otsustavalt edasi liikuma.

«Ma ei arva, et me tegelikult oleksime teineteisest väga kaugel. Nüüd me vajame läbirääkimistele pisut särtsu,» lisas ta.