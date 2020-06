PRFoods palub võlakirjaomanikel loobuda finantskinnituste nõudest

PRFoods teatas börsile, et COVID-19 pandeemia on toonud kaasa erakordse olukorra enamikes maailma riikides, muuhulgas ka kõikides riikides, kus ettevõte ja selle tütarettevõtjad tegutsevad ning on omanud negatiivset mõju nii vastavate riikide majanduskeskkonnale üldiselt kui ka PRFoodsi tegevusele.