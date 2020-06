H&Mi müük kukkus pooleks

Perioodil märts kuni mai lõpp teenis H&M 28,7 miljardit Rootsi krooni (2,7 miljardit eurot) müügitulu. Seda on poole vähem kui võrreldaval perioodil aasta varem, kirjutab Reuters. Siiski – analüütikud kartsid, et langus tuleb miljardi krooni võrra sügavam.

H&Mi aktsia on käesoleva aasta jooksul kaotanud oma väärtusest ligi 25%, täna kukkus aktsia 1% jagu ning kaupleb Stockholmi börsil 142 krooni tasemel.

H&Mi suurimal konkurendi, Zara omanikfirma Inditexi kohta on olemaspisut paremad numbrid – müügi langus 44%. Paraku arvestasid nad müüki perioodil veebruar-aprill, nii et kuu ajaga on moemajade andmed üksteise suhtes nihkes.