Schengen on avatud, aga päris vabalt reisida veel ei saa

Euroopa sisepiirid on ametlikult küll piirikontrollidest vabastatud, aga tegelikkuses niisama lihtsalt puhkusereisile ei pääse. Näiteks Hispaania hoiab välisreisijatele kehtestatud piiranguid üleval veel 21. juunini, erandid on tehtud vaid mõnele turismisaarele, kirjutab Reuters. Kuna algselt oli Hispaanial kavas piirid avada 1. juulil, tundis kiiremast avanemisest pahameelt nüüd Portugal , kes plaanib 1. juuli avanemiskuupäevast kinni pidada, kirjutab br.de.

Reutersi andmetel on erisusi ka teistes riikides: näiteks Tšehhi kasutab valgusfoori süsteemi ning oranžidest ja punastest riikidest pärit reisijatel – nende sekka on arvatud ka Rootsi ja Portugal – lootust riiki siseneda pole. Kuna Suurbritannia nõuab veel saabujatele 14-päevast karantiini, siis vastab brittidele samaga Prantsusmaa. Kreeka avab küll piirid reisijatele, kuid riskantsematest riikidest pärit inimestele kehtestatakse koroonatestid ning vastavalt testi tulemusena võidakse nad 14-päevasesse karantiini paigutada. Riskantsete riikide nimekirjas on Kreeka jaoks ka Türgi ja Suurbritannia.