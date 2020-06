Riigi renditoetus jätab kaupmehed külmaks

Taotluste koostamine vajab aega, et sõlmida kokkulepped rendileandjatega ning kuna taotluste arv on kasvanud vooru viimastel päevadel, pikendab EAS vooru lõpptähtaega 19. juunini, et kõik soovijad saaks taotluse ära esitada, teatas sihtasutus.