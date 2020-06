T1 saneerimise otsus läks kahe eksperdi kätte

Pro Kapital Grupp soovib T1 omanikfirma Tallinna Moekombinaadi saneerimist, kuid suurinvestorid näeksid parema meelega ettevõtte pankrotti. Võlausaldajad hääletasid saneerimiskava maha ning seetõttu esitas Moekombinaat 2. juunil kohtule avalduse, et too võlausaldajate poolt vastu võtmata jäänud saneerimiskava kinnitaks. Nüüd teatas Pro Kapitali juht Allan Remmelkoor, et kohus otsustas saneerimisasjaga tegelema panna kaks eksperti, kes peavad saneerimiskava hindama. Ekspertidel on aega hinnangu andmiseks 22. juulini. Kui vähemalt üks ekspertidest leiab, et ettevõtte saneerimine oleks edukas, siis võib kohus saneerimiskava kinnitada. Kui ei, ähvardab firmat pankrot.