Uuring: võimsad tasud tegid fondijuhtidest miljardärid

Kuigi suured erakapitalifondid ei ole suutnud turust paremat tootlust näidata, on nad võtnud tasudena nii palju raha, et see on paljudest meestest multimiljardärid teinud, kirjutab Financial Times Oxfordi ülikooli rahandusprofessori Ludovic Phalippou uuringule toetudes.

Alates 2005. aastast on fondijuhtidest multimiljardäride arv tõusnud kahelt 22ni. Viimase kümnendi jooksul on fondide taskutesse voolanud tasudena 230 miljardit dollarit. Sealjuures ei olnud nende fondide tootlus sugugi parem odavatest indeksfondidest, mis nii palju raha ei küsi. Asja teeb pikantseks see, et sageli on nendes fondides ka suured pensionifondid pensionikogujate rahaga, mis tähendab, et miljonid pensionikogujad on turu keskmist tootlust teenides miljardäride tõusule kaasa aidanud.

«See varanduse liikumine mitme miljoni pensionikoguja käest paari tuhande erakapitalifirma töötaja kätte võib olla üks finantsajaloo suurimaid varanduse liikumisi,» ütles Phalippou. Teadlase hinnangul kasseerisid fondid iga dollari pealt, mille USA pensionikogujad pensionifondi panid, 1,5 dollarit tasusid.

Kõige suuremad võitjad on uuringu järgi Blackstone, Apollo, KKR ning Carlyle. Blackstone’i looja Stephen Schwarzmani varandust hindab Financial Times 17,7 miljardile dollarile, mis teeb temast Forbesi rikaste topi järgi maailma 29. rikkaima inimese. Apollo looja Leon Blacki varandus küündib 7,7 miljardi dollarini, KKRi loojad Henry Kravise ja George Roberts jagavad 12 miljardit dollarit, Carlyle'i kaasasutaja David Rubensteini vara hinnatakse aga 3,1 miljardile dollarile.