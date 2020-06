Lätis toimus ajaloo suurimaid läbiotsimisi

ABLV pank suleti, kui USA 2018. aasta kevadel teatas, et tahab kehtestada pangale sanktsioonid selle eest, et too on rikkunud Põhja-Korea sanktsioonidega seotud nõudeid ning aidanud raha pesta. Enne sulgemist oli ABLV näol tegu Läti suuruselt kolmanda pangaga.