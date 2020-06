Bolt sihib Norra tõukerattarendi järel ka sealset sõidujagamisteenust

Eesialgu on Boltil rendis ligi tuhat tõukeratast, ütles Põhja-Euroopa turundusjuht Nils Wijkmark E24-le.

«Eesmärk on uuele turule tulles kohe liidripositsioon haarata. Seega otsustasime me tõukerataste arvu konkurentide järgi,» selgitas Wijkmark.

Tema sõnul on moodultõukerattaid ka lihtsam hooldada, tegevusefektiivsus tuleneb aga madalast hinnast.

«Me oleme esimene ettevõte Norras, mis pakub nii tõukerattaid kui ka taksoteenust, olgugi et see viimane meil veel ei toimi. Plaan on sellega alustada kohe, kui uus taksoseadus jõustub – loomulikult me ootame ära, kuni Norra valitsus leiab rahuldava lahenduse,» selgitas Wijkmark, kelle sõnul on taksoteenuse lansseerimisaeg veel ebaselge.

«Ma saan öelda niipalju, et me oleme seda pikalt oodanud, vähemalt pool aastat, lootuses, et see tehakse 1. juuliks ära. Praeguse seisuga on asi edasi lükatud 1. novembrile, seega me peame lihtsalt ootama ja vaatama,» rääkis Wijkmark.

Bolt ei muretse Uberi võimaliku edumaa pärast, siis kui äritranspordiseadus novembris pehmeneb.

«Me tahame ju ka omalt poolt mõjutada ja kindlustada, et inimestel oleks võimalus sõita veel millegagi peale Uberi. Liiatigi oleme me harjunud nendega konkureerima. Me tegutseme paljuski samades kohtades ja meil on õnnestunud neid Euroopas edestada,» märkis Wijkmark.

Bolt on saanud Euroopa Investeerimispangalt riskikapitalina 50 miljonit eurot, et Uberile konkurentsi pakkuda. See aga on Norra taksoliidule pinnuks silmas. Viimase juht Øystein Trevland nimetab olukorda Euroopa Liidu rahastatud hinnasõjaks ja süüdistab Bolti, et see kukutab hinnad 40–50 protsendile sellest, mille eest Oslo Taxi teenust osutab.

«Me usume, et Oslo hinnaskaala on täna liiga kõrge,» nentis Wijkmark. «Hinnad on läinud üles ja Oslos pole enam tegu eluterve konkurentsiga. Terve konkurentsi korral lähevad hinnad alla, aga taksojuhtide sissetulek ei lähe alla. Kui sa saad madalama hinna tõttu teha tunnis rohkem sõite, siis teenid sa päevas rohkem.»

Lisaks leiab Wijkmark, et Trevlandi toodud arvud ei pea paika, isegi kui hinnad kukuvad. Esialgu aga on niikuinii kavas siseneda tõukerataste renditurule.