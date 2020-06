Põllumajanduse palgatoetusele vastavust saab juba praegu kontrollida

Põllumajanduse palgatoetust makstakse tööandjale, kes tegeleb marja-, puuvilja või pähklikasvatusega, kui ta võtab tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või on selle aja sees teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva. Toetust saab taotleda töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.