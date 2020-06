Ikea tahab riikidele abiraha tagastada

Ikea kontserni kuuluva Ingka Groupi jaemüügitegevuste juhi Tolga Oncu sõnul on ettevõte alustanud läbirääkimisi Belgia, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Portugali, Rumeenia, Serbia, Tšehhi ja USAga, et tagastada ülemäärane abiraha, vahendas Financial Times.

Oncu sõnul ootas Ikea, et käive langeb kriisi tõttu 70–80 protsenti. Aga nüüd, kui ettevõte on avanud valdava osa oma poode (23 on veel kinni), on tugevalt kasvanud kodus remonti tegevate inimeste nõudlus.

«Nüüd, kui me teame rohkem kui teadsime veebruaris-märtsis, siis on õige minna tagasi ja öelda, et «hei kutid, täname väga, et aitasite meid läbi selle raske perioodi ja nüüd võime kokku saada selle tagasi või edasi maksmise teemal»,» rääkis Oncu.

Ikea on läbirääkimisi alles alustanud ega oska riikide kriisiabinõude erinevuste tõttu veel öelda, kuidas täpselt tagasi maksab. Oncu sõnul pole veel teada, kui palju raha selleks kulub ega mitut töötajat see puudutab.

Mõni ettevõte on küll toetusi tagastanud, sageli avalikkuse surve all, kuid suurte mitmerahvuseliste ettevõtete seas pole palju neid, kes oleks kohustunud kogu raha tagasi maksma.