Kolm lennufirmat andsid Briti valitsuse kohtusse

Lennufirmad teatasid reedel, et on algatanud kohtuasja valitsuse «vigase karantiini» vastu, millel on nende sõnul «hävitav mõju Briti turismile ja majandusele laiemalt» ning mille tõttu kaob tuhandeid töökohti.

Ettevõtted tahavad, et valitsus võtaks taas kasutusele oma varasema karantiinipoliitika, mis kehtestati 10. märtsil ja mille puhul rakendati piiranguid kõrgema viiruseriskiga riikidest saabunute puhul. See oleks nende sõnul «kõige praktilisem ja efektiivsem lahendus» ning sarnaneks mujal Euroopas rakendatud piirangutega.

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson on varem kinnitanud, et karantiinireeglid on mõttekas kaitse koroonaviiruse vastu. «Me peame astuma nüüd samme riski haldamiseks, et imporditud juhtumid tekitavad teise tipu,» ütles ta.