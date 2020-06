Hello Kitty asutaja lahkub ametist

Tsuji ütles, et annab juhtimise üle oma 31-aastasele pojapojale Tomokuni Tsujile. See on esimene juhivahetus ettevõtte 60aastase ajaloo jooksul.

Hello Kitty, mis loodi 1974. aastal, on toonud ettevõttele sisse miljardeid. Algselt lastele suunatud tegelane on kaunistanud riideid, mänguasju ja muidki esemeid ning osutunud populaarseks ka täiskasvanute seas.

Tomokuni Tsuji saab 1. juulil aktsiaindeksi Topix ettevõtete noorimaks tegevjuhiks. Tal on sama sünnipäev, 1. november, mis Hello Kittyl, kuid ta on tegelaskujust 14 aastat noorem.

«Ma muudan ettevõtte selliseks, et see reageeriks paremini tänapäeva kiiresti muutuvale ärikeskkonnale,» ütles ta pressikonverentsil.

Sanrio, mille käive on aastaid kahanenud, on saanud koroonakriisilt raske hoobi. Ettevõtte puhaskasum langes 2019./2020. majandusaastal 95 protsenti ja käive alanes 6,5 protsenti.