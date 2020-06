Ka Microsoft ei müü USA politseile näotuvastustarkvara

Ka teised suured tehnoloogiafirmad IBM ja Amazon on kehtestanud piiranugud oma näotuvastuslahenduste müügile rassisimivastaste meeleavalduste mõjul.

Microsofti president Brad Smith kinnitas, et näotuvastuse seadusandlus peab kindlalt põhinema inimõigustel. «Meil on vaja, et kongress tegutseks, mitte ainult tehnoloogiafirmad,» ütles ta.

Microsofti otsus kasvatab survet seadusandjatele, et nad reageeriks. Viimastel aastatel on tehnoloogiafirmad suurendanud koostööd õiguskaitseorganitega ja pakkunud neile jälgimislahendusi, millega on kerkinud mured privaatsuse ja diskrimineerimise pärast.

Näiteks Amazoni allüksusel Ring on partnerlussidemed enam kui 1300 USA politseiasutusega. Ettevõte teatas kolmapäeval, et külmutab aastaks näotuvastuslahenduste müügi õiguskaitseorganitele, lotuses, et see annab kongressile aega «rakendada kohased reeglid».

Sel nädalal teatas IBM kirjas kongressile, et firma ei müü enam üldotstarbelisi näotuvastuslahendusi. Eraldi teadaandes ütles firma, et investeeri enam selle ala teadus- ja arendustegevusse.