Küberrünnak seiskas Austraalia suurima pruulikoja töö

Joogitootja Lion, mis toodab õllebrände nagu XXXX Gold, Tooheys, Hahn, James Boag ja Little Creatures, teatas, et küberrünnak ei saanuks tulla hullemal ajal.

Firma ei täpsustanud, mis nõudmisi talle esitatud on ja ütles, et tootmisliinide tööle panemine on võtnud oodatust kauem.