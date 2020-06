Rootsi suletud rannad suunavad merematkajad Eestisse ja Lätti

Liikumispiirangute kaotamine Soomega avab hobilaevnikele järgmisest nädalast võimaluse seilata vabalt Klaipedast Botnia lahe põhjatipuni ning paljud nii Soomes kui ka Eestis on seda võimalust kaua oodanud. Haapsalu Grand Holm Marina sadamakapten Valdo Kivi ütles, et kui tavaliselt on sadam juuni keskel naaberriikide külalisjahte täis olnud, siis tänavu on neil käinud üks Soome lipu all seilav purjekas.