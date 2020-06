Erimeelsus linnaga lahendatud: Hipodroomil võib ehitus alata õige pea

«Loodame peatselt saada ehitusload esimestele büroohoonetele,» ütles Mikk BNS-ile. Ta lisas, et linn on projekteerimistingimused väljastanud ja praegu toimub projekteerimine.

Miku sõnul on lahendatud ka erimeelsused Tallinna kommunaalametiga, mis on siiani takistanud arendusega edasi minekut. Hipodroomis puudub veevärk ja linn on varem nõudnud arendajalt pumplaga sademevee ärajuhtimise süsteemi loomist, mis läheks hinnanguliselt maksma 12 miljonit eurot.