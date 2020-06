Helme: nõusolek ühislaenuga oli meile päris raske kompromiss

Valitsus kiitis neljapäeval heaks Eesti seisukohad Euroopa taaskäivitamise kava ja Euroopa Liidu (EL) 2021-2027 aastate eelarve läbirääkimisteks, seejuures on valitsus valmis osalema ühekordsete ja ajaliselt piiratud toetusmeetmete rakendamisel.

Helme sõnul pole saladus, et EKRE on kogu plaani suhtes ülimalt skeptiline, kuid valitsus kujundas ühispositsiooni suurema tülita.

Tema sõnul on valitsuse seisukohtades tõstatatud üles päästeplaani vastuolu aluslepingutega ning nõue, et tuleb teha sõltumatu juriidiline analüüs.

«On selgelt ja mitmes kohas tõmmatud maha rasvane punane joon, et ühine maksupoliitika või maksude ühehäälsuse kadumine ei ole vastuvõetav. On toodud ära meie nõue, et koos kuluotsuste tegemisega tuleb ka kokku leppida kuidas (mille arvelt) toimub tagasimaksmine. On ära fikseeritud, et silmamoondus, nagu oleks EL võlg kuidagi lahutatav liikmesriikide võlast, ei ole vastuvõetav,» ütles Helme.

Lisaks soovib Eesti tema sõnul üle vaadata liikmesriikide eelarvereeglid olukorras, kus Euroopa Liidu enda eelarvereeglid on sisuliselt reegliteta.

«EL päästepakett ja järgmise perioodi eelarve on alles läbirääkimiste algfaasis ja praegu pandi paika meie läbirääkimispositsioon. Peaministrile anti mandaat ja selged raamid, mida ta peab kaitsma ja millest ei või taganeda. Kokku lepitud positsioon on meie erakonna jaoks päris raske kompromiss ja taganemisruumi siin praktiliselt pole, seda teab ka Jüri Ratas. Meil pole hiljem valitsuses ja riigikogu saalis võimalik toetada tulemust, mis lõppkokkuvõttes ei võta meie muresid arvesse,» märkis rahandusminister.

Kuna liikmesriikide omavahelised vastuolud on suured, võib komisjoni esitatud plaan vabalt jääda ainult ettepanekuks või saada läbirääkimiste käigus hoops teise kuju, sõnas Helme.

«Sellises olukorras ei olnud meil sugugi vaja, et valitsuse positsioon oleks ilma pikema jututa lihtsalt ei – see ei oleks olnud saavutatav koalitsiooni sees ega oleks olnud ka kuigi toimiv positsioon Brüsselis. Küll aga peame tagama, et maksusuveräänsus ja eelarvesuveräänsus säilivad, et me ei võta enda kanda teiste võlgasid ja et lõpptulemuses oleks demokraatlik ning legitiimne. Praegu me alles alustasime selle eest võitlust,» lisas ta.

Kava vajab ühehäälset nõusolekut