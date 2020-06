E-residendid tasuvad üha rohkem makse

Ta lisab, et programmi fookus on nihkunud e-residentide arvu kiirelt kasvatamiselt sellele, et e-residendid asutaksid tugevaid Eesti ettevõtteid erinevates majandusharudes, ning et nende maksutulu jääks Eestisse ja suureneks järjepidevalt. E-residentide Eesti ettevõtted on programmi käivitamisest alates riigieelarvesse maksudena tasunud ligi 31 miljonit eurot.