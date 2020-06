Juba mitu kuud on investorid panustanud lootusele, et riikide majandused hakkavad tasapisi taasavanema, ja see kergitas aktsiaindeksid nädala alguses uutele rekordtasemetele või sinna lähedale. Kuid viimastel päevadel on tulnud signaale, et majanduse sujuvat taastumist ilmselt ei tule.