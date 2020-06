Tallinn kinnitas majandusaasta aruande

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et linna jaoks on kindlasti positiivne, et kriisi siseneti finantsvõimekuse mõttes väga heas seisus, kuid eelmise aasta numbrid ning eelarvega tagatud teenused ja investeeringud ei pruugi sel aastal samas mahus teostatavad olla.

«Kui me vaatame selle aasta esimese kvartali numbreid, siis ega need väga hullud ei ole, kuid tegelikult on kõikides omavalitsustes aprillis-mais olnud maksulaekumine miinuses. Milliseks kujuneb käesoleva aasta seis, on raske veel ennustada, sest kriis on mõjutanud kõiki valdkondi ja kindlasti peab ka linn tegema korrektuure, prioriteete üle vaatama ja kokkuhoiukohti leidma. Tänu eeskujulikule finantsdistsipliinile ning kõrgele krediidireitingule on Tallinnal võimekust nende väljakutsetega hakkama saada,» lausus Terik.