Lottemaad aitas läinud aastal väga palju see, et kinodes linastus üle kaheksa aasta taas Lotte täispikk joonisfilm, mis kandis sedapuhku nime «Lotte ja kadunud lohed». See lõi head eeldused teemapargi suviseks ja talviseks hooajaks, tunnistas Lottemaa teemapargi juht Rain Malsub majandusaasta aruandes.