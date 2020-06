Eestlaste uus lemmikbränd seljatas pikka aega sel kohal olnud Kalevi

«Sellele, et YouTube tänavu Kalevist napilt möödus, on ilmselt oluliselt kaasa aidanud eriolukord, mis suurendas inimeste meediaaega ja veebikanalite pildilolekut,» märkis Kantar Emori uuringuekspert Katrin Männaste pressiteates. Tema sõnul mõjutas sama põhjus tõenäoliselt ka Facebooki, mille meeldivus kasvas eriti selgelt keskealiste ja vanemate inimeste seas. Liikus ju suhtluski kriisiajal olude sunnil enam sotsiaalmeediasse.

Lisaks liidri vahetumisele on edetabelis kiiret tõusu jätkanud Coop ‒ uue katusbrändi kasutuselevõtu järel jõudis bränd läinud aastal esikümnesse ning on käesoleval aastal kerkinud kolmandaks, tõrjudes Maxima esikümnest välja.

«Coop on meeldivuse tõusu kindlustanud maapiirkondade elu hoidja ja edendaja kuvandit luues ‒ Coopi meeldivus on hüppeliselt kasvanud maapiirkondade ning väiksemate linnade vanemaealise elanikkonnas seas, kelle jaoks on tegu kõige meeldivama brändiga,» selgitas Katrin Männaste. «Ka vanemaealiste mitte-eestlaste seas, kelle lemmikuks on traditsiooniliselt olnud Maxima, on Coop tõusuteel.»