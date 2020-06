Eesti valitsus toetab vastuolulist ELi taaskäivitamise kava

Peaminister Jüri Ratase sõnul on taaskäivitamise kava eesmärk aidata liikmesriikidel Euroopa majandust kriisist võimalikult kiiresti välja tuua ja tehes seda viisil, et suurendada investeeringuid rohe- ja digipöördeks ning toetada Euroopa vastupanuvõimet kriisidele.

Ta lisas, et Eesti majandus on niivõrd tihedalt seotud teiste liikmesriikidega, et inimeste heaolu sõltub üksteise käekäigust. «Et meil läheks hästi, peab ka Euroopal minema hästi. Eesti ettevõtjate olulisemad turud asuvadki siin Euroopas. Seega on majanduse elavdamise meetmed Euroopas nii otseselt kui kaudselt oluline tugi Eesti ettevõtjatele ja töötajatele,» lausus peaminister.

Jooksvate kulutuste katmist taaskäivitamise kavast valitsus ei toeta. Samuti on valitsus seisukohal, et liikmesriigid ei peaks garanteerima üksteise kohustusi EL eelarve ees. Laenu tagasimaksete jagunemine tulevikus peab olema läbipaistev ja riikide jaoks prognoositav. Valitsus eelistab tagasimakse skeemi läbi rahvusliku kogutulu põhise sissemakse.

Eesti jaoks on valitsuse vaates oluline, et Euroopa Liidul oleks uuest aastast olemas eelarve. Valitsus peab 2021-2027 aastate eelarvekava puhul oluliseks liikmesriikide toetamist täiendavate ühtekuuluvuspoliitika rahastusega, mis aitab vajadusel kiirelt paindlikel tingimustel toetada tööhõivet, ettevõtteid ja tervishoiusüsteemi.

Samuti on valitsuse hinnangul tähtis suurendada rahastust ettevõtetele ning maaelu arengu fondi tuge maapiirkondadele ja põllumajandussektorile kriisist väljumiseks. Eesti jaoks on jätkuvalt oluline põllumajanduse otsetoetuste ühtlustamine. Majanduse taaskäivitamiseks vajalike kiireloomuliste tegevustega tuleks alustada juba sel aastal, praegusel 2014-2020 eelarveperioodil täiendava rahastusega.

Valitsus on seisukohal, et Euroopa taaskäivitamise kava tuleb kinnitada konsensuse põhimõttel. Samuti on oluline õiguslik kindlus, et EL-i taaskäivitamise kava on kooskõlas aluslepingutega. Valitsus soovib, et taaskäivitamise kava rahastamise otsus otsustatakse riigikogu täiskogul.