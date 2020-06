USA senat tahab karmistada Nord Stream 2 vastaseid sanktsioone

2019. aasta sanktsioonide mõju torujuhet ehitavale Gazpromile oli ränk, sest 21. detsembril lahkus ehituselt päevapealt torupaigalduslaev Pioneering Spirit. Laeva omanik, Šveitsi ettevõte Allseas ei soovinud riskida ameeriklaste sanktsioonidega ning ehitus peatus. Venemaa teatas seepeale, et ehitab ümber ning toob Aasiast Euroopasse oma torupaigalduslaeva Akademik Cherskiy, laev jõudis Läänemerele koroonakriisi tipphetkel aprillis ning seisab praegu Rügeni saarel Sassnizi sadamas Saksamaal.

Venemaa esindajad on teatanud, et gaasijuhe valmib hiljemalt 2021. aasta alguseks, kuid esialgu pole selge, kas torupaigalduslaeval Akademik Cherskiy on suudetud teha Läänemere torujuhtme paigaldamiseks vajalikud muudatused.