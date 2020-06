Valitsus pakkus maasikakasvatajate hädadele ootamatu lahenduse

Just täna saatsid põllumajandusorganisatsioonid valitsusele kaebekirja , et kui välistööjõudu riiki ei lasta, jäävadki maasikad põllule ja mädanevad lihtsalt ära. Tundub, et põllumeeste häält on lõpuks kuulda võetud, ehkki lahendus tuli teisest nurgast.

Uut toetust saavad tööandjad, kelle tegevusvaldkonnaks on marja-, pähklikasvatus või muude puuviljade kasvatus. Tööandja peab võtma tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva selle aja jooksul.

Toetuse suurus ühes kuus on 50 protsenti töötajale makstavast brutotöötasust, kuid maksimaalselt töötasu alammäär, mis on sel aastal 584 eurot.

Ühe töötu tööle võtmise eest makstakse ettevõtjale palgatoetust kuni kolm kuud. Toetust makstakse üksnes nende kuude eest, millal on töötajale välja makstud tasusid, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Toetust makstakse, kui tööandja sõlmib töötuga töölepingu või võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu, sõltumata kestusest.

Toetust makstakse kuni 2020. aasta lõpuni ning selleks kulub hinnanguliselt 600 000 eurot. Prognoosi kohaselt võib uue meetmega tööd saada kuni 750 töötut, kes põllumehi kõige kriitilisemal ajal aitaksid. Toetust saab eeldatavasti taotleda alates 1. juulist, kui meetme tingimused on ametlikult kinnitatud, nende töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.

Maaeluminister Arvo Aller lisas, et nende prioriteediks on olnud Eesti inimeste tervis ja majanduslik toimetulek. «Koostöös sotsiaalministeeriumiga on leitud võimalus leevendada hooajatööliste puudust rakendades meie enda inimesi. Palgatoetus võimaldab maksta konkurentsivõimelisemat palka ilma ettevõtete kulusid oluliselt suurendamata. Loodan, et see meede aitab leida vajalikke hooajatöötajaid marjakasvatusse,» lisas maaeluminister Arvo Aller.