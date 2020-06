Põllumehed suruvad valitsust: maasikad jäävadki põllule mädanema

Pöördumise taga on Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Aiandusliit ja Eesti Maasikakasvatajate Liit. «Tänaseks lahendust ei ole ning kui see lükkub eelolevast esmaspäevast, 15. juunist edasi, oleme üliraskes seisus. Väärtuslikud maasikad jäävadki põllule mädanema. Lubadused ei loe täna enam mitte midagi. Meil on vaja kiireid otsuseid ja tegusid,» märgivad nad valitsusele saadetud kirjas.

Neile jääb arusaamatuks, miks ei ole valitsus valmis langetama riigile mitte midagi maksvat otsust, mille tegemata jätmisega lükatakse paljud maaettevõtjad kuristikku. «Meil on vaja virku käsi, kes maasikad ära korjavad, vaja on hoolivaid hingi, kes lüpsavad ära 21 000 lehma,» panevad põllumehed valitsusele südamele.

«Me pole küsinud valitsuselt sentigi raha. Me küsisime õigust oma töö ära teha koos nende abilistega, kes on nõus meid aitama. Arukalt käituvad lähiriigid teevad seda. Soome suurendas Ukraina hooajatööliste piirarvu algul 1500-lt 4500-le, siis 4500-lt 9000-ni. Soome valitsus avas oma piiri ka Eestist pärit tööjõule. Sest Soome valitsus sai aru, et neid töökäsi on vaja. Miks meie valitsus oma ettevõtjate murest aru ei saa?» küsivad nad.

Koroonakriisi lahvatades keelas valitsus Eestisse välistöötajate sissevoolu. Mai alguses pandi kehtima välismaalaste seaduse muudatus, et põllumehed saavad kasutada juba Eestis viibivat võõrtööjõudu kuni 31. juulini. Teised pidid välismaa töökäed tagasi kodumaale saatma.