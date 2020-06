Taani finantsjärelvalve süüdistab Danske Banki turumanipulatsioonis

Taani finantsjärelevalve andmetel võimaldas Danske Bank teha finantsinstrumentidega ostu- ja müügitehinguid selliselt, et omanik tegelikult ei vahetunud, see aga käib turumanipulatsiooni paragrahvi alla, vahendab Bloomberg.

Danske Banki esindaja ütles, et säärased tehingud leidsid aset ebapiisavate kontrollide ja protseduuride tõttu, praeguseks on puudused kõrvaldatud.

Danske on jätkuvalt rahapesuskandaali tõttu uurimise all, samuti on pooleli skandaal selle ümber, et ta andis oma klientidele halba finantsnõu ning peab nüüd klientidele kulud kompenseerima.