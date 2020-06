OECD hirmutab: majanduse olukord on halb

Juhul kui koroonaviiruse teine laine tõeks peaks saama, arvestab OECD 7,6-protsendilise majanduse kahanemisega. OECD hoiatas, et riigid ettevõtetelt ja ühiskonna nõrgematelt liikmetelt liiga kiiresti toetusi ära tõmbama ei hakkaks, vahendab Bloomerg. See ainult süvendaks majanduskriisi, sest OECD hinnangul on riskid hiiglaslikud.

Osa sektoritesse alles hakkab kriis jõudma, samal ajal kui näiteks lennufirmad on teatanud kümnete tuhandete inimeste koondamisest – see kõik annab märku sellest, et pikem pankrotilainete ja tööpuuduse periood on meil suure tõenäosusega alles ees. «On oluline, et me ei kordaks eelmise majanduskriisi viga ja toetaksime majandust niikaua kuni algab kasv ja töökohtade taastumine,» ütles OECD majandusanalüütik Laurence Boone. Kõige hullem on tema sõnul teadmatus – olukorda vaadatakse iga nädal eraldi üle, sest situatsioon võib päevadega dramaatiliselt muutuda.