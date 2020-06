Järelevalve leidis KPMGs rikkumisi, firma kavatseb otsuse vaidlustada

Eilsel koosolekul lõpetas AJN KPMG Baltics OÜ korralise kvaliteedikontrolliga tulemusega „kollane” ehk teenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, mille parandamist aga nõutakse. Samuti algatati KPMG vastu distsiplinaarmenetluse, sest kvaliteedikontrolli raames saadud tulemused andsid alust arvata, et firma on pannud toime distsiplinaarsüüteo. AJN-i esimehe Siim Tammer´i hinnangul on KPMG puhul tegu audiitori kutsetegevust puudutavate oluliste alusnõuete rikkumistega.