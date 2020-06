Eesti rikkad panid kohalikku sõjarobotite ärisse miljoneid

Suurettevõtja, üks Tallinna Kaubamaja omanikest Jüri Käo ütles, et Milrem Robotics on loonud Eestisse unikaalse kompetentsi, et arendada ja toota uudseid sõjaroboteid. «See on maailmas kiiresti kasvav valdkond, mida on Eestil ka riigi tasemel võimalik rakendada mootorina majanduskasvu ning kõrge lisandväärtusega töökohtade suurendamiseks,» märkis ta.