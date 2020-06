Raul Siemile kuulub äriregistri andmetel kaks ettevõtet. Üks neist on Poketlaw OÜ, mida ta on nimetanud startup'iks ja mis püüab välja arendada veebiplatvormi, mille eesmärk on õigusnõustajate hankeplatvormi väljatöötamine. Ettevõtte tulemused pole seni olnud märkimisväärsed.