Uuring: Eesti kaotab võltsingute tõttu kümneid miljoneid eurosid

EUIPO kolmapäeval avaldatud aruande kohaselt jätab võltsimise majandus- ja sotsiaalne kahju riike ilma tuludest ning võib toetada rasket kuritegevust, näiteks uimastikaubandust ja rahapesu. Aruandes hinnatakse, et EL-i riikide valitsused kaotavad kokku kuni 15 miljardit eurot aastas selle tõttu, et turul on võltskaupu, vähenevad otsesed ja kaudsed maksud ning ebaseaduslikud tootjad ei maksa sotsiaalmaksu.

Kosmeetika- ja isikliku hügieeni sektoris on müügitulu kahjud EL-is suurenenud rohkem kui 2,5 miljardi euro võrra alates EUIPO viimase sellise analüüsi avaldamisest 2019. aastal. See on uuritud sektoritest suurim juurdekasv. EL kaotab võltstoodete tõttu igal aastal ligikaudu 14,1 protsenti kosmeetika- ja isikliku hügieeni sektori müügitulust, Eestis on see näitaja 7,2 protsenti.